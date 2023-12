Arion Kurtaj, de hacker die deel uitmaakt van de Lapsus$ groep, is bekend van het lekken van diverse vroege beelden van Grand Theft Auto VI. Kort nadat dit in september 2022 gebeurde, werd hij gearresteerd en in bewaring gesteld.

Nu dik een jaar later heeft de rechter uitspraak gedaan en het ziet er niet goed uit voor de 18-jarige jongen. De rechtbank heeft besloten om Kurtaj naar een tbs-instelling te sturen, dit voor onbepaalde tijd.

Hij wordt gezien als een gevaar voor de maatschappij, omdat de kans op terugkeer naar cybercrime bijzonder groot is. Hij heeft acute autisme en zou tijdens zijn hechtenis ook gewelddadig zijn geweest.

Zijn tijd in de tbs-kliniek zal duren totdat een tribunaal bepaalt dat hij niet langer een gevaar voor de maatschappij vormt.

Gezamenlijk met hem stond nog een 17-jarige hacker terecht. Hij werd veroordeeld tot 18 maanden jeugdrehabilitatie onder verscherpt toezicht.