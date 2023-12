Rise of the Ronin heeft inmiddels een releasedatum gekregen, maar er zijn nog wel degelijk wat vragen rondom deze titel. Het vechten bevat duidelijk invloeden van NioH, maar betekent dat ook dat het een moeilijke game wordt? Op deze vraag is nu antwoord gegeven.

Producer Yosuke Hayashi en development producer Fumihiko Yasuda hebben aan Jeux Video verteld dat ze van Rise of the Ronin een meer toegankelijke titel willen maken. Daarom zullen er ook drie moeilijkheidsgraden beschikbaar zijn, zodat een brede groep gamers van het spel kan genieten.

De eerste optie is ‘story telling’, waarin de focus op het verhaal ligt, waar weinig uitdaging aan te pas komt. De tweede kent meer uitdaging, ideaal voor spelers die ervaring met dit soort titels hebben. De hardcore spelers van Team Ninja games gaan het beste voor de hoogste moeilijkheidsgraad.

“It is obvious that Team Ninja titles are not designed to be easy to play for everyone, he said, but we wanted to make this title more accessible to a wide range of players. We have developed three distinct difficulty modes that players can choose based on their preferences. The first is’ for storytelling-oriented players, who want to live the story and play without much difficulty. Then we have an intermediate mode for players used to this kind of experience. Finally, we have a more challenging mode that fits more closely with our previous games and meets the needs of hardcore players and Souls-like fans.”