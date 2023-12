Begin deze maand werd de game The Day Before uitgebracht. Een titel waar al lange tijd wat rumoer omheen was. Dit omdat het vermoeden bestond dat het één grote scam was. De game is desondanks uitgebracht na meerdere keren uitstel. Vier dagen later sloot de ontwikkelaar doodleuk de deuren en iedereen zou terugbetaald worden.

De servers van de game daarentegen zouden open blijven, zodat spelers in ieder geval de titel konden blijven spelen. Maar daar komt ook snel een einde aan, want hoewel de game al geen ondersteuning meer krijgt is het na 22 januari 2024 definitief gedaan.

Via het officiële X-account van de game wordt gemeld dat op die datum de servers offline worden gehaald. Dit zou dan een levensduur van anderhalve maand voor de game betekenen, nogal kort en wellicht een record.