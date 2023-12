De eerste trailer van Grand Theft Auto VI werd eerder deze maand met ons gedeeld en de beelden deden – zoals het een trailer van Rockstar Games betaamt – meteen veel stof opwaaien. Een nieuw verhaal, een zonovergoten setting en veel personages. Voor het eerst in de franchise zal de game een vrouwelijke protagonist hebben: Lucia. Rockstar Games houdt de kaarten qua casting veelal dicht bij de borst, maar dat heeft fans niet kunnen stoppen. Nu hebben ze mogelijk de actrice achter dit personage gevonden.

Manni L. Perez is de naam, een actrice uit New York die qua stem en gezicht veel gelijkenissen toont met Lucia. Ze speelde eerder een rol in Law & Order, The Blacklist, Jessica Jones en ze heeft zelfs eerder haar stem geleend aan Grand Theft Auto V. Leuk detail: Ned Luke – Michael de Santa in Grand Theft Auto V – speelde eveneens een aantal rollen in Law & Order.

X-gebruiker Dyllie deelde tevens een clip van Perez, waarop we haar gezicht en stem nader kunnen analyseren. De gelijkenissen zijn er in ieder geval, al zullen we tot 2025 moeten wachten voordat we het definitieve antwoord krijgen.