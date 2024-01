Toen wij een previewversie van Prince of Persia: The Lost Crown mochten spelen, liet Ubisoft weten dat de gemiddelde speelduur 20 tot 25 uur zou zijn. De Franse ontwikkelaar/uitgever is daar nu op teruggekomen.

Ubisoft gaat ervan uit dat gamers gemiddeld toch langer bezig zullen zijn dan ze eerst dachten. De speelduur wordt nu op zeker 25 uur gehouden, zo meldt Game Infomer. Het is alleen niet duidelijk of het hier gaat om alleen het hoofdverhaal of dat hier ook de verschillende zijactiviteiten in zijn meegenomen.

Je hoeft echter niet lang te wachten om dit uit te vinden, want het spel ligt al vanaf 18 januari 2024 in de winkels voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.