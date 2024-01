Cyberpunk 2077 zelf is meer dan 25 miljoen keer verkocht, wat een indrukwekkende prestatie is gezien de problemen rondom de lancering van de titel. Vorig jaar verscheen de Phantom Liberty uitbreiding, maar slechts 20% van de spelers die de game hebben gespeeld, hebben ook de uitbreiding aangeschaft.

