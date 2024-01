Suicide Squad: Kill the Justice League is – ervan uitgaande dat Rocksteady de game echt niet nóg eens gaat uitstellen – ondertussen minder dan een maand van ons verwijderd. Naar goede gewoonte worden we dan ook overspoeld met beelden, die ons warm moeten maken voor dit knotsgekke superheldenavontuur. De nieuwste teaser laat weten dat het spel de features van de DualSense controller én 3D audio zal gebruiken om PS5-eigenaars extra onder te dompelen in de spelwereld.

Het onderstaande filmpje vertelt je meer, maar laten we je alvast vertellen dat het allemaal niet bijzonder spectaculair lijkt te zijn. De adaptieve triggers zullen verschillende wapens merkbaar anders doen aanvoelen, terwijl de haptische feedback zijn vleugels spreidt als je geraakt wordt. Niets dat we nog niet eerder in andere games gezien hebben dus, al zal het ongetwijfeld iets toevoegen aan de algemene spelervaring. We zijn benieuwd of het eindresultaat ons zal weten te overtuigen.