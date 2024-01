Eergisteren heb je al kunnen lezen wat de systeemeisen zijn voor Prince of Persia: The Lost Crown. Die vallen erg mee en nu is ook de performance van de game op de current-gen consoles bekend. We mogen een optimale ervaring verwachten, want op de PlayStation 5 en Xbox Series X draait de game in een 4K resolutie met een framerate die tot de 120fps gaat.

Voor de 120fps optie dien je wel over een scherm of tv te beschikken die dit aankan. Ga je de game op de Xbox Series S spelen, dan zul je een resolutie van 1440p krijgen met een framerate van 60fps. Ook komt de game nog naar last-gen systemen. Op de PlayStation 4 Pro en Xbox One X kent de game een resolutie van 4K en een framerate van 60fps.

Tot slot biedt de Nintendo Switch in handheld modus een resolutie van 720p (1080p docked) aan 60 fps. Met andere woorden: Prince of Persia: The Lost Crown draait op elk platform min of meer op het maximaal haalbare. De game is vanaf 18 januari verkrijgbaar voor alle genoemde systemen en natuurlijk de pc.