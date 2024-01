We komen steeds dichterbij de release van Like a Dragon: Infinite Wealth en daarom is het niet gek dat we steeds meer van de game te zien krijgen. Zo hebben we nu twee nieuwe video’s die je meer laten zien van wat je zoal te wachten staat in de game. Hierbij hebben we het dan over de combat, maar ook over de baasgevechten en de minigames.

Wat de video’s vooral laten zien, is dat het weer een knotsgek gebeuren gaat worden. Like a Dragon: Infinite Wealth verschijnt op 26 januari voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Hieronder kan je de video’s terugvinden en vergeet ook zeker niet ons ‘Games van 2024’-artikel over de titel te lezen.