De games van 2024 | Like a Dragon: Infinite Wealth – De Yakuza-games zijn met de jaren flink getransformeerd. Waar we eerst altijd de avonturen van de “Dragon of Dojima” Kazuma Kiryu hebben gevolgd, vond Ryu Ga Gotoko na Yakuza 6: The Song of Life dat het tijd was voor verandering en dat op meerdere vlakken. Kiryu-chan mocht (voorlopig) van zijn welverdiende rust gaan genieten en in plaats daarvan werd het nieuwe personage Ichiban Kasuga naar voren geschoven als de nieuwe protagonist. Ook de klassieke brawler gameplay werd naar de prullenbak verwezen: de franchise zou vanaf nu door het leven gaan als een turn-based RPG. Yakuza: Like a Dragon werd met veel lof ontvangen en dat was voor SEGA reden genoeg om groen licht te geven voor een vervolg.

Like a Dragon: Infinite Wealth – Na de gebeurtenissen in Yakuza: Like a Dragon – waar Ichiban en zijn vrienden een diepgaand complot hebben ontrafeld – brengt Infinite Wealth ons naar nieuwe gebieden. Ichiban is namelijk op zoek naar zijn biologische moeder, Akane Kishida en een tip brengt hem naar Honolulu op het eiland Hawaii. We vinden Kiryu tevens terug op het tropische eiland: hij probeert eveneens Akane op te sporen, maar hij heeft bevel gekregen van de Daidoji factie om haar te vinden. De twee krachtpatsers bundelen hun vaardigheden en proberen Akane te beschermen tegen verschillende criminele facties, maar ze zullen ongetwijfeld tegen een paar hindernissen aanlopen.

Net zoals in Yakuza: Like a Dragon, zal Infinite Wealth draaien om zijn RPG-mechanieken en turn-based combat. Terugkerende personages zoals Yu Nanba en Koichi Adachi zullen zich bij Ichiban voegen en je kunt hen verschillende Jobs geven, wat in RPG-termen gelijk staat aan classes, zoals een sterke beuker of iemand die magische “spreuken” kan uitvoeren. Ook is Kiryu ditmaal van de partij, die de mogelijkheid zal hebben om tijdelijk over te gaan naar de brawler combat van weleer. Dit alles moet zich afspelen op het eiland Oahu en in Yokohama, het gebied wat we van Yakuza: Like a Dragon al kennen. Infinite Wealth zal daarbij tot de nok toe gevuld zijn met extra content zoals de bekende Substories en minigames, zoals Sujimon Battle – een verbastering van de Pokémon-games – en Miss Match, een dating app voor Ichiban.

Voorlopige verwachting: We willen niet te hard van stapel lopen, maar met de uitermate solide staat van dienst van Ryu Ga Gotoku Studio, verwachten we van Like a Dragon: Infinite Wealth op z’n minst een net zo solide game, die misschien zelfs kan uitwijken naar uitstekend. De nieuwe setting van Honolulu zal daar een belangrijke rol in moeten spelen, maar net zo belangrijk is dat Infinite Wealth qua gameplay frisse ervaringen gaat aanbieden. Dan denken we vooral aan interessante nieuwe Jobs voor de personages, toffe minigames en kleinere verhalen. De Japanse ontwikkelaar heeft de franchise wel op precies het goede moment van nieuw elan voorzien en sindsdien spat het zelfvertrouwen ervan af. We hebben daarom veel vertrouwen in Like a Dragon: Infinite Wealth. De game lanceert op 26 januari voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.