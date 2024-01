Op 19 januari verschijnt The Last of Us: Part II Remastered waarmee we opnieuw in het tweede deel kunnen duiken. In tegenstelling tot de remaster van het origineel, is het nu wel mogelijk om te upgraden van de PlayStation 4 naar de PlayStation 5 versie en dat voor pakweg een tientje.

Hoewel het nog 11 dagen duurt vooraleer de game uitkomt, heeft Naughty Dog al een overzicht gegeven van hoe je gemakkelijk kunt upgraden. Als je de game fysiek bezit, dan zul je de PS4-disc in de console moeten doen en dan naar de PlayStation Store moeten gaan. Hier tref je dan op de gamepagina de upgrade optie.

Bezit je de game digitaal, dan zal de PlayStation Store dit automatisch detecteren en krijg je eveneens de upgrade optie ter beschikking. Na het upgraden (tegen betaling) kun je vervolgens de digitale PlayStation 5 versie downloaden om nadien te gaan spelen.