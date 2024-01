Prince of Persia: The Lost Crown komt volgende week al uit en is daarmee één van de eerste grotere releases van het jaar. Om je alvast warm te krijgen voor dit nieuwe deel in de franchise, heeft Ubisoft een trailer uitgebracht waarin de Deluxe editie wordt uitgelicht.

De Deluxe editie kost 60 euro en geeft kopers de mogelijkheid om het spel drie dagen eerder te spelen, namelijk al vanaf 15 januari. Daarnaast bevat de editie een Immortal outfit voor Sargon, een Prosperity Bird Amulet waarmee je ‘verborgen schatten’ kan vinden en een ‘Digital Adventure Guide’ voor tips en tricks. Voor spelers die het spel pre-orderen, dus ook de reguliere editie, heeft Ubisoft een Warrior Within outfit voor Sargon.

Prince of Persia: The Lost Crown is vanaf 18 januari beschikbaar voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc. Spelers die de Deluxe Edition aanschaffen kunnen dus al vanaf 15 januari aan de slag. Weet je nog niet zeker of je The Lost Crown wilt aanschaffen? Dan kun je vanaf 11 januari een demo proberen.