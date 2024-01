Bandai Namco liet al een aantal maanden geleden weten dat ook Panda weer van de partij zal zijn in Tekken 8. Er werd toen alleen geen video van het personage uitgebracht, daar waar veel andere fighters wel hun eigen trailer kregen. Maar jawel, de video van Panda is nu eindelijk ook daar.

Panda maakte haar debuut in Tekken 3 en is daarna in elk deel aanwezig geweest. Het kon dan ook niet anders dan dat Panda ook in het nieuwste deel in de serie weer van de partij zal zijn. Hoe zij er in Tekken 8 uitziet kan je in de onderstaande video checken.