Wie aan de Yakuza-games denkt, denkt ongetwijfeld aan de meest bizarre scenario’s die gepaard gaan met keiharde actie. Sinds een aantal jaar volgt de franchise een wat andere richting en dat vertaalt zich naar de Like a Dragon-games. Niet veel later deze maand mogen we ons in Honolulu op Hawaii begeven in Like a Dragon: Infinite Wealth. Het eiland kent prachtige stranden, maar ook meer geheimen dan aanvankelijk lijkt.

Dat blijkt wel uit de nieuwe trailer, waarin comedian Druski centraal staat. Hij vertelt dat er genoeg te beleven valt op het strand. Zo kan je allerlei leuke activiteiten doen met vrienden, zoals je kan zien. Maar: we mogen ook de geheimen niet vergeten. Zo is ook de Yakuza aanwezig op het prachtige, zonnige eiland en dat zorgt voor flink wat conflicten. Het resultaat is in ieder geval doldwaze actie en zeker leuk om te bekijken.