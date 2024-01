Banishers: Ghosts of New Eden verschijnt op 13 februari en dan kan het jagen op geesten beginnen. Het plot is echter meer dan alleen geesten bestrijden, want jouw geliefde wordt er zelf ook een. Red mac Raith – haar echtgenoot – is net als zij ook een Banisher en staat voor een uiterst lastige keuze. Begeleid je haar vreedzaam naar het hiernamaals of breek je jouw gezworen eed in een wanhopige poging om je vrouw te redden?

Een moeilijke keuze en als we DON’T NOD mogen geloven, gaat deze keuze voor veel impact zorgen. In deze nieuwe beelden zien we duidelijk waar Red mee kampt en zijn keuzes hebben invloed op leven en dood van anderen. Zou jij ervoor kiezen om het leven van anderen op te offeren om je vrouw terug proberen te krijgen? Of laat je het gaan? In deze trailer zien we beide kanten van het verhaal en we zijn benieuwd naar jouw keuze.

In onze special leer je meer over het lot van deze twee Banishers en de keuzes waarvoor zij komen te staan.