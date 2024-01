CD Projekt RED heeft de ontwikkeling van Cyberpunk 2077 met de release van Phantom Liberty en wat updates nadien min of meer afgerond. Er komt geen nieuwe content meer voor die game uit en alle problemen die er waren na de release, zijn gladgestreken.

Het is dus tijd om vooruit te gaan kijken en we weten al geruime tijd dat Project Orion de volgende game in de franchise is. De Poolse ontwikkelaar heeft in Boston een nieuwe studio geopend en daar zijn de mensen deze week voor het eerst aan de slag gegaan.

Igor Sarzyński, de narrative director van Cyberpunk 2077, heeft op X een bericht geplaatst met dat ze officieel aan de slag zijn gegaan in deze studio, en dus de nieuwe Cyberpunk-game. Hij is er zeker van dat ze iets speciaals gaan maken en dat Cyberpunk 2077 slechts een opwarmer was.

Project Orion verkeerde tot op heden in conceptuele fase, maar nu de ontwikkelaars hun intrek hebben genomen in de studio in Boston, is de echte ontwikkeling daadwerkelijk begonnen. Deze studio is namelijk opgezet specifiek voor dit project. Het zal echter nog wel even duren vooraleer de game uitkomt.