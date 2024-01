Nadat we vorig jaar zowel een nieuwe Street Fighter als Mortal Kombat mochten verwelkomen, wordt het trifecta aan vechtgames pas later deze maand compleet. Op 26 januari komt namelijk Tekken 8 uit voor de PS5, Xbox Series X|S en pc.

In de afgelopen periode heeft Bandai Namco al aardig wat video’s uitgebracht die elk verschillende personages in de schijnwerpers zetten, en de uitgever is nog niet van plan daarmee te stoppen. Ditmaal krijgen we een blik op het arsenaal van Zafina.

Je kunt de Zafina gameplay trailer hieronder bekijken.