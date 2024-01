Rocksteady Studios heeft in het verleden reeds grote games gemaakt en over een paar weken verschijnt na meerdere keren uitstel eindelijk hun volgende titel: Suicide Squad: Kill the Justice League. Deze game is van behoorlijke omvang, wat nodig is voor een game in het live service segment.

Zo zal er na het voltooien van de game genoeg te doen moeten zijn en blijven, maar ook het verhaal is van een significante omvang. Sterker nog, het is volgens de ontwikkelaar de grootste game die ze tot op heden gemaakt hebben als het op het verhaal aankomt.

Hierbij stipt product director Darius Sadeghian in gesprek met Play Magazine (via Gamesradar) aan dat de focus op het verhaal en de personages altijd de boventoon voert. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken met deze titel.

“It’s still full of the DNA that infuses the Batman: Arkham series – those foundations of story and character are absolutely central to our process. Story-wise, this is easily our biggest game.”

De game is qua speelruimte ook zeker niet beperkt, volgens de ontwikkelaar is de speelwereld in vergelijking met Gotham City uit Arkham Knight zo’n twee keer zo groot.