Bandai Namco gaat binnenkort één van zijn grootste releases van het jaar op ons los laten en dat is natuurlijk Tekken 8. De game verschijnt op 26 januari en met nog een aantal dagen te gaan draait de marketingmachine op volle toeren. De trailers blijven maar komen en zo ook vandaag worden we getrakteerd.

In deze nieuwe trailer zien we Lee Chaolan schitteren. Zijn bijnaam is ‘zilverharige demon’ en zijn snelheid en behendigheid verklaren die bijnaam. Het personage beweegt zich snel voort en is erg lenig tijdens het uitvoeren van zijn combo’s.

Benieuwd of Lee Chaolan jouw personage gaat worden in Tekken 8? Bekijk dan zeker even de onderstaande trailer voor een goede impressie.