Starfield had gisteren eigenlijk de “grootste update tot dusver” moeten krijgen, een patch die maar liefst meer dan honderd fixes en verbeteringen met zich mee zou brengen. De update zou eerst op de Steam Beta verschijnen, om zo’n twee weken later beschikbaar te worden voor alle spelers van Bethesda’s sciencefictiongame.

Oplettende lezers hebben het gebruik van de verleden tijd in de vorige alinea reeds opgemerkt en weten wat dat betekent. De update is uitgesteld, omdat Bethesda eerst nog wil sleutelen aan een onbekend probleem. Het uitstel zou niet lang mogen duren: de uitgever hoopt later deze week de patch alsnog naar de Steam Beta te brengen.

“We discovered an issue we want to address before releasing our update into the Steam Beta. We’re aiming to release it later this week, but we’ll confirm timing when we know for sure. Thanks for your patience!”