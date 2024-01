Eén van de grotere exclusieve games die al geruime tijd in ontwikkeling is, is Senua’s Saga: Hellblade II. Deze game kwam zoals vooraf aangekondigd ook voorbij tijdens de Developer_Direct presentatie. Dit met wat nieuwe beelden en vooral meer informatie over de game.

De gehele presentatie, mocht je die gemist hebben, kan je hieronder bekijken. Het gerucht van eerder deze week blijkt ook te kloppen, Senua’s Saga: Hellblade II verschijnt inderdaad op 21 mei later dit jaar. De game komt dan uit voor de Xbox Series X|S en pc.