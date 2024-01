In Alone in the Dark gaan privédetective Edward Carnby en Emily Hartwood samen op reis om de mysterieuze verdwijning van Emily’s oom te onderzoeken. Dit brengt onze protagonisten naar het landhuis waar deze verdwijning heeft plaatsgevonden. Het Derceto landhuis heeft een aantal inwoners die allemaal vrij excentriek zijn, en daar ligt de nadruk op in deze trailer.

In de trailer zien we hoe Edward en Emily vragen proberen te stellen aan de inwoners, maar waar eigenlijk geen zinnig antwoord op komt. Sterker nog, de inwoners lijken zich steeds vreemder te gedragen naarmate ze langer in het huis verblijven. Het geheel zorgt voor spanning en een soort kat-en-muisspel. Wie is de schuldige aan de verdwijning, is de hamvraag?

In de trailer maak je kennis met de excentrieke personages en de mogelijke verantwoordelijke achter de verdwijning.