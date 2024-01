Deze week verschijnt Like a Dragon: Infinite Wealth en velen onder ons staan waarschijnlijk te popelen om opnieuw in de schoenen van Ichiban Kasuga te stappen. Pre-orders voor de game zijn inmiddels ook al te plaatsen, maar in de kleine lettertjes werd iets heel bijzonders opgemerkt. Zoals wel vaker het geval is vandaag de dag, heeft ook Like a Dragon: Infinite Wealth meerdere edities. Duurdere edities brengen extra’s met zich mee en één van die extra’s is wel opvallend: de New Game+ modus.

Normaliter zou je denken dat New Game+ een vrij standaard gebeuren is, maar volgens de bovenstaande tabel kan je enkel van deze modus gebruikmaken als je de Deluxe Edition (€ 84.99) of de Ultimate Edition (€ 109.99) in je bezit hebt. New Game+ wordt namelijk expliciet genoemd als onderdeel van de ‘Master Vacation Bundle’ en die zit niet inbegrepen in de Standard Edition. Best vreemd als je het ons vraagt…