Wie niet luisteren wil, moet voelen… Het is een ietwat archaïsche manier van opvoeden, maar wel één die staalhard gehandhaafd wordt door Amanda Waller, de overheidsagente die de Suicide Squad aanstuurt. Het hele concept van dit team ‘superhelden’ is dat criminelen gedwongen worden om goede daden te verrichten. Als één van de misdadigers niet doet wat van hen gevraagd wordt, activeert Waller zonder pardon het explosief in zijn of haar hoofd, met een bloederige ontploffing als gevolg.

Het zal niemand verbazen dat Suicide Squad: Kill the Justice League – de lang in ontwikkelingshel vertoevende, maar nu binnenkort daadwerkelijk verschijnende game van Batman Arkham studio Rocksteady – zijn eigen variant op dit gegeven introduceert. Je kent het vast uit andere multiplayergames: verlaat de grenzen van de map, wijk iets te ver af van je missiedoel of laat een te grote afstand vallen tussen jou en je teamgenoten, en je krijgt onverbiddelijk een game over scherm te verwerken.

In de Suicide Squad game leiden dit soort praktijken tot herhaaldelijke waarschuwingen van Waller met een bijbehorende aftelklok… gevolgd door het hoofd van je personage dat tot ontploffing gebracht wordt. Mindblowing, durven we zeggen. Of toch op zijn minst een leuke manier om een bekende (en verwachte) gameplay feature te introduceren en tegelijk trouw te blijven aan het bronmateriaal. Als fans van het betere superheldenplot kunnen we dit soort dingen zeker appreciëren.

De bovenstaande informatie kwam aan het licht tijdens de onderstaande livestream van DrLupo, die op zichzelf ook best de moeite waard is.