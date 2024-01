Skull and Bones is reeds meerdere keren uitgesteld, maar volgende maand zal de game toch eindelijk echt in de winkels liggen. Ubisoft is in ieder geval van plan om de game ook na zijn release lang te blijven ondersteunen, want zij hebben de roadmap voor het eerste jaar van het piratenspel bekendgemaakt.

Voor de vier seizoenen die voor het eerste jaar gepland staan, staan er verschillende evenementen op de planning, waaronder gevechten tegen sterkere tegenstanders en zeemonsters. Tevens zullen er nieuwe features worden geïntroduceerd en er zullen diverse beloningen te ontgrendelen zijn.

De roadmap voor het eerste jaar van Skull and Bones kan je hieronder nalezen. Daaronder kan je een trailer checken, die je buiten de roadmap ook meer laat weten over de endgame content van het spel. Skull and Bones is vanaf 16 februari verkrijgbaar.