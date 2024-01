Om de aanstaande release van Suicide Squad: Kill the Justice League gepast in de bloemetjes te zetten, pakt Rocksteady nu uit met een nieuwe trailer. Dit keer betreft het een korte live action spot, waarin enkele bekende figuren de rollen van onze ‘helden’ – enfin, schurken die noodgedwongen en met gezonde tegenzin de held moeten uithangen – vertolken.

Will Arnett (bekend van Arrested Development en tevens de stem van de vleermuisman in het hilarische LEGO Batman) is best grappig als Deadshot, terwijl Ron Funches als Harley Quinn eveneens de wenkbrauwen zal doen fronsen. Best leuk om eens te bekijken dus. De Suicide Squad game verschijnt na een ellenlange ontwikkelingshel deze vrijdag.