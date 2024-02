Zestig seconden… meer heeft ontwikkelaar Pieces Interactive blijkbaar niet nodig om al zijn kaarten op tafel te leggen. Volgende maand brengt de studio met Alone in the Dark een remake van een klassieke survivalhorrorgame uit de jaren ’90 uit en dat belooft op zijn minst een uiterst sfeervolle ervaring te worden.

Eerlijk is eerlijk: de onderstaande trailer bevat weinig informatie die we niet al eerder de revue zagen passeren. Toch is het handig om alles nog eens netjes op een rijtje te zien staan. Naarmate de release dichterbij komt, zijn wij steeds meer benieuwd of deze game zich zal kunnen handhaven tussen de grote concurrenten in het genre.