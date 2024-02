Vorige week woensdag konden we genieten van een State of Play uitzending met een flinke reeks van titels. Dé game die echter ontbrak was Final Fantasy VII Rebirth, maar Sony gaf snel aan dat we daar een aparte uitzending voor mochten verwachten.

Het is op een wat ongelukkig tijdstip, maar de Final Fantasy VII Rebirth State of Play begint om 00:30 uur zo dadelijk. Hoe lang de uitzending precies zal duren is niet bekend, maar naar verwachting is het korter dan de uitzending van vorige week.

Na de uitzending verschijnt er ook een demo, gezien die aankondiging al via de PlayStation Store is gelekt. Blijf de PlayStation Store in de gaten houden om deze demo te kunnen downloaden.