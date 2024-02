Skull and Bones ligt vanaf 16 februari in de winkels en daarmee komt de game die in 2017 werd aangekondigd eindelijk uit. Hoewel de game eerder al had moeten verschijnen, kreeg de game na presentaties en gesloten beta’s in 2022 nogal veel kritiek.

Ubisoft besloot vervolgens de game met dik een jaar uit te stellen, want dat kon er nog wel even bij. Maar eens moet de titel verschijnen en dat moment is nu echt bijna daar. Om de release van Skull and Bones extra onder de aandacht te brengen is er een launch trailer uitgebracht.

In een kleine 3 minuten krijg je veel van de game te zien, dus check het zeker even. Ga jij Skull and Bones een kans geven?