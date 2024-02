Nostalgie is iets wat het erg goed doet bij diverse gamers. Nu is Alone in the Dark een serie wiens roots ruim 30 jaar teruggaan, 1992 om precies te zijn. Voor die tijd een revolutionaire game, maar als je de beelden van toen nu bekijkt is het misschien wat knullig en grappig om te zien. Wat gebeurt er als je die character models in een moderne game plaatst? Dat kan je zien in de aanstaande Alone in the Dark-game, mits je over de DLC beschikt.

Het Derceto 1992 Costume Pack zal je zo’n drie euro kosten en is een grappige toevoeging op een anderzijds serieus ogende game. Daarnaast zal er ook een Vintage Horror Filter Pack en Director’s Commentary Mode DLC beschikbaar zijn die zo’n vijf euro per stuk zullen kosten. Koop je de Deluxe Edition van Alone in the Dark, dan krijg je deze drie DLC’s er sowieso bij.

Mocht je nu benieuwd zijn naar hoe dat er uit gaat zien, check dan de onderstaande trailer. Alone in the Dark verschijnt op 20 maart voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.