Vorig jaar verscheen de eerste trailer van Grand Theft Auto VI en de game staat op de planning voor ergens in 2025. We hebben er (heel) lang op moeten wachten, maar Rockstar heeft daar zo hun redenen voor. De ontwikkelaar wil namelijk de releasedatum niet rushen, omdat men wil dat de game zo perfect mogelijk is. Dit zei Take-Two Interactive CEO Strauss Zelnick tijdens een call met aandeelhouders, aldus Wccftech.

“We’re seeking perfection. And when we feel we’ve optimized creatively, that’s the time to release. And we’re all in this together. In terms of motivations and incentives, the financial incentives of everyone who works at this company are aligned with those of the shareholders.”

Kennelijk zouden er ook interne ‘conflicten’ zijn over het al dan niet wachten om de game uit te brengen. Het publiek wacht nu eenmaal al heel lang op GTA VI en fans willen natuurlijk zo snel mogelijk met de game aan de slag gaan. Tegelijkertijd botst dat weer met dat streven om een perfecte game af te leveren, waardoor er een lastig punt komt op de knoop door te hakken.

“So, our goal is to align the interest of everyone who works there with the interest of the shareholders. That keeps us all pointing in the same direction. So you’re right; there’s inherent tension potentially between getting something to market and creating perfection, but this company errs on the side of perfection.”

Rockstar Games heeft uiteindelijk een reputatie hoog te houden rondom nieuwe releases in deze franchise en de bedoeling is natuurlijk dat het wachten beloond wordt. Daarom laat de game erg lang op zich wachten, maar we zullen het ergens in 2025 mogen ervaren! Naar verwachting zal dit na 1 april 2025 zijn.