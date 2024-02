Volgende maand kunnen we aan de slag met Alone in the Dark, waarmee een klassieker van weleer terugkeert. Gezien de release steeds dichterbij komt komen er met enige regelmaat nieuwe beelden naar buiten.

Vandaag een wat langere video die het nodige aan gameplay laat zien, maar vooral de focus legt op David Harbour en Jodie Comer. Deze twee vertolken namelijk de rollen van Emily Hartwood en Edward Carnby.

Wat je krijgt is een interessante kijk achter de schermen, dus check het zeker even.