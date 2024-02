Aan het begin van deze maand verscheen dan eindelijk Suicide Squad: Kill the Justice League, de nieuwste game in de Arkham-franchise. Jammer genoeg wist deze niet hetzelfde niveau te halen als zijn voorgangers, maar ondanks lauwe kritieken, waren er toch enkele lichtpuntjes te bespeuren.

Eén bepaald aspect dat echter bijna unaniem niet gewaardeerd wordt, is het live-service aspect en de bijhorende ‘altijd online’-regel. Hierdoor ben je natuurlijk afhankelijk van de servers van de game en als die even een slechte periode hebben, dan zit jij ook in de penarie… en dat is exact wat er ook gaande is.

Suicide Squad: Kill the Justice League kreeg namelijk te kampen met heel wat serverproblemen en regisseur Axel Rydby liet in een bericht weten dat de ontwikkelaar hiervan op de hoogte is. Het oplossen van deze problemen is momenteel dan ook ’top priority’:

Top Priority Issues

For our upcoming patches we are looking to address login issues & server issues. And while we might not be able to fix all of those issues right away, I want to assure everyone: This is the top priority for us. We hear and feel your frustration and we can only agree, it’s unacceptable for the players who are affected by this. We need to do better, and we’re working hard to fix these issues. It is, however, not an easy nut to crack because it’s not one single issue, it’s several smaller issues that are affecting some players in different ways. We can only ask that you remain patient and keep giving more information through Customer Support to help us address the issues.