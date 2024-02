Ontwikkelaar Arrowhead Studios had niet helemaal verwacht dat Helldivers 2 zo’n enorm succes zou worden. Al sinds de release op 8 februari heeft de game te maken met een chronisch gebrek aan capaciteit en in de tussentijd neemt het aantal spelers alleen maar toe. Het is zelfs zo erg dat de CEO voorstelde dat eventuele geïnteresseerden even wat langer geduld opbrengen en de game pas later kopen.

In de tussentijd werkt de ontwikkelaar natuurlijk hard door aan het uitbreiden van de capaciteit en het goede nieuws is dat de servers nu 700.000 spelers aankunnen. Dit is een verdubbeling van wat de aanvankelijke capaciteit was, maar alsnog verwacht men dat de limieten snel aangetikt worden. Desalniettemin zou het nu wel wat vlotter moeten gaan.

Daarnaast heeft een recente update ervoor gezorgd dat spelers die inactief zijn terug worden gebracht naar het beginscherm om zo ruimte te creeëren. Kortom, beetje bij beetje gaat het vooruit en met de uitbreiding van de capaciteit is er weer een belangrijke stap gezet.

“I have one final update for tonight. We have updated the max CCU cap to 700,000. Unfortunately, we expect the CCU to reach that level. We believe that the wait times will be much more bearable.

Tomorrow we are doing some final improvements for the weekend.”