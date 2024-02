Skull and Bones werd door de grote baas van Ubisoft dan wel bestempeld als een ‘AAAA-titel‘, de game werd lauwtjes ontvangen en de verkopen lijken ook tegen te vallen. Nu is duidelijk geworden dat de piratengame van de Franse ontwikkelaar/uitgever ook voor een plotselinge stijging in spelersaantallen van een andere piratengame heeft gezorgd, en dat is niet per se positief.

Skull and Bones begon oorspronkelijk als uitbreiding voor Assassin’s Creed IV: Black Flag, maar werd uiteindelijk een op zichzelf staande titel. Het is het genoemde vierde deel van Assassin’s Creed die opeens zijn spelersaantallen heeft zien stijgen. PCGamesN laat weten dat de dag voor het uitkomen van Skull and Bones 971 mensen gelijktijdig de pc-versie van Black Flag speelden. Op de releasedag van Skull and Bones groeide dit aantal naar 1.662.

De volgende dag groeide dit naar 2.600 en nog een dag later werd dat 3.226. Op 26 februari werd het grootste aantal gelijktijdige Black Flag spelers bereikt: 3.594. Het hoogste aantal ooit staat op 16.000 spelers, dus dat na meer dan 10 jaar ongeveer een vierde van dat aantal wordt gehaald – dit zonder dat er een nieuwe versie of nieuwe content is uitgegeven – is best bijzonder. Of hetzelfde het geval is op consoles is niet bekend.

Het lijkt er sterk op dat veel gamers die Skull and Bones hebben aangeschaft/geprobeerd niet onder de indruk zijn en daarom Assassins’s Creed IV dan maar hebben opgestart om toch nog een leuk piratenavontuur te beleven. Hopelijk kan Ubisoft het tij nog keren, door updates te brengen die de game een positieve boost geven.