Nog enkele weken en de remake van Alone in the Dark belandt op ons bord. In die game trekken privédetective Edward Carnby en zijn cliënte Emily Hardwood – gespeeld door respectievelijk David Harbour (Stranger Things) en Jodie Comer (Killing Eve) – naar het onheilspellende Derceto landhuis, waar ze de mysterieuze verdwijning van Emily’s oom zullen trachten op te lossen.

Je kan de game in klassieke Resident Evil stijl met beide protagonisten aanvatten, wat telkens voor een andere ervaring zal zorgen. De bewoners van Derceto Manor zullen bijvoorbeeld anders reageren afhankelijk van het personage dat je onder je duimen hebt. Daarnaast zal elk personage ook aparte paden binnen het landhuis kunnen bewandelen. Extra punten voor replay value dus.

De onderstaande trailer toont meer van de waanzin die op ons af zal komen. Enjoy!