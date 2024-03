Test Drive Unlimited: Solar Crown heeft nog altijd geen releasedatum. Eerder wezen financiële rapporten naar een release voor 1 april dit jaar, maar die kans is erg klein. Bij het tonen van een nieuwe trailer tijdens Nacon Connect werd er niet over een release gesproken, wat suggereert dat het nog even duurt.

De ontwikkelaar zal de release ook pas bekendmaken zodra ze zeker weten dat ze die gaan halen. Het is dus wachten tot we daar meer over horen, maar in de tussentijd hebben we wel vernomen dat de game ‘altijd online’ is, het is dus niet mogelijk om de racer offline te spelen.

In een nieuw persbericht stelt uitgever Nacon dat de game zeer veel sociale features bevat die zijn ingebakken in de gameplay. Hierdoor zal een offline versie niet werken, waardoor je zonder internetverbinding niet zoveel met de game kan. Iets om rekening mee te houden.

“While driving, you always have other players around you, which creates a living, breathing city. In Test Drive Unlimited, this love of cars is also experienced in the social aspect of dealerships and workshops where you can chat about your next purchase, the car of your dreams, and how you’re going to customize or upgrade it.

For various reasons, these social features require an infrastructure that is constantly connected to online databases: leaderboards, races, inventories, moderation, live events, anti-cheat measures, and the overall game experience. An Internet connection is therefore required to play Test Drive Unlimited Solar Crown.”