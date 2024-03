Naar aanleiding van de demo heeft Square Enix onlangs een update uitgebracht voor de Performance modus van Final Fantasy VII Rebirth. Het resultaat is nog niet helemaal zoals gewenst, daarom heeft regisseur Naoki Hamaguchi bekendgemaakt dat er nog een patch komt om de grafische prestaties van de Performance modus verder te verbeteren.

Dit nieuws deelde de ontwikkelaar in gesprek met het Filipijnse One More Game. Hij gaf aan dat er heel veel feedback binnenkomt over de Performance modus en benadrukte dat het ontwikkelteam luistert naar de fans en op dit moment werkt aan een nieuwe update. De ontwikkelaar verwacht dat het niet lang zal duren voordat spelers de patch kunnen downloaden.

“We’ve received a lot of feedback on whether the graphics in the performance mode will be improved or not. We hear you and are currently working on an update patch to improve that aspect. I don’t think the release date would be far from now.”