Rise of the Ronin wordt volgende week uitgebracht, wat natuurlijk betekent dat we weer informatie en een aantal trailers kunnen verwachten in aanloop naar de release, zoals nu. Koei Tecmo en Team Ninja hebben een nieuwe trailer uitgebracht waarin gekeken wordt naar de verschillende facties en belangrijke personages in het spel.

De facties die je zult tegenkomen in het spel zijn de Sabaku (pro-shogunaat), die graag de gevestigde orde willen behouden, de Tobaku (anti-shogunaat), die dat juist niet willen, en de Westerse factie Obei, geleid door een Amerikaanse commodore.

In het spel zul je verschillende personages leren kennen. Dit kunnen personages zijn gebaseerd op historische figuren zoals Sakamoto Ryoma, Matthew Perry en Genzui Kusaka, maar ook originele personages zoals Taka Murayama.

Rise of the Ronin is vanaf 22 maart beschikbaar voor de PlayStation 5. Je kunt de trailer hieronder bekijken.