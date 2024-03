Dragon’s Dogma 2 is officieel sinds gisteren verkrijgbaar en zoals je in ons overzicht al kon zien, kan de game rekenen op lovende kritieken. Volgende week lees je hier op PlaySense wat wij ervan vinden.

De ontvangst onder de gamers is echter wat meer gemengd, wat deels te maken heeft met de implementatie van microtransacties die als een verrassing zijn gekomen. Ook heeft de pc-versie wat framerate issues, maar daar wordt nog aan gewerkt.

Mocht je nog twijfelen over een aanschaf, dan hebben we hieronder de launch trailer nog voor je die je misschien over de streep trekt. Of niet.