Hack ’n slash liefhebbers met een PlayStation 5 hebben deze maand wat om naar uit te kijken. Stellar Blade, de eerste grote console game van ontwikkelaar Shift Up, zal namelijk op 26 april in de schappen liggen. Recent kon je onze preview al lezen, waarin we vol verwachting uitkijken naar de volledige game en inmiddels is er ook een demo beschikbaar. Mocht je graag meer beelden zien buiten de demo om, dan zit je hier goed.

In deze lange gameplay video van zo’n 15 minuten zien we Eve en sidekick Adam namelijk in een nieuw gebied. Dit gebied bevindt zich ondergronds en hier zul je mensachtige vijanden tegenkomen die bestuurd worden door parasieten. Dood je de parasiet niet op tijd, dan zal deze op zoek gaan naar een nieuw lichaam om te besturen. Aan het einde van de video krijg je ook een uitgebreid beeld van het Juggernaut baasgevecht.