Avatar: Frontiers of Pandora is voorzien van een nieuwe update. Deze bevat buiten een aantal oplossingen voor problemen ook een nieuwe grafische modus, die beschikbaar is op de consoles.

De meeste games die meerdere grafische modi aanbieden geven spelers de keuze tussen 30 en 60fps. Er zijn een klein aantal titels van PlayStation Studios die een 40fps modus aanbieden. Avatar: Frontiers of Pandora krijgt met deze nieuwe update nu ook een 40 frames per seconde modus. Zo speelt het spel soepeler dan de 30fps optie, maar is de resolutie hoger dan de 60fps optie.

Wat de nieuwe update voor Avatar: Frontiers of Pandora aan problemen oplost is als volgt: