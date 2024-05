Review | MotoGP 24 – De MotoGP bestaat dit jaar 75 jaar en dan is het natuurlijk logisch dat Milestone dit jaar een nieuwe MotoGP-game op de markt brengt. Recentelijk verscheen het nieuws dat de MotoGP grote veranderingen zal ondergaan vanaf het jaar 2027: zo zal de cilinderinhoud worden teruggeschroefd van 1000cc naar 850cc en zullen er met het oog op duurzaamheid nog maar zes motorblokken gebruikt mogen worden per seizoen in plaats van zeven. Of we ook grote veranderingen zullen krijgen voor MotoGP 27 weten we natuurlijk nog niet, maar wat we wel weten is dat MotoGP 24 nu beschikbaar is en op een vertrouwde tour verder gaat. Wij doken er voor jullie even in.

Transfers

Nu we het toch over nieuwigheden hebben, zullen we het maar direct even hebben over de grootste vernieuwing in de game: de transfermarkt. In tegenstelling tot voorgaande games kunnen coureurs tussen de seizoenen door veranderen van team. Hiermee volgt Milestone de beweging die de F1-games een tijdje geleden ook al maakte en die het spelen van meerdere seizoenen aantrekkelijker moet maken. Coureurs zullen niet alleen binnen hun categorie kunnen wisselen van team, ze kunnen ook zakken naar een lagere klasse of zich juist opwerken naar het summum van motorsport. Dit is een welkome verandering waar menig fan al ettelijke jaren om vroeg. Voor degenen die dit niet zo zien zitten, is er ook de optie om dit uit te schakelen of om dit pas in werking te laten treden na het eerste volledige seizoen.

We zeggen het volledige seizoen, aangezien je naar goede gewoonte je carrière weer start met een paar races in Moto3 vooraleer je de keuze krijgt uit een paar teams. Blijf je nog een jaartje in Moto3, maak je direct de volgende stap naar de Moto2 of sla je deze stappen liever helemaal over en start je je eerste volledige seizoen direct in de MotoGP? Aan jou de keuze! De rest van de modus kent zijn gebruikelijke poespas van sociale media, waarbij je nu reageert op de mediaberichten van andere rijders om zo je band met teams en coureurs te versterken. Deze vriendschapsbanden doen echter de geruchtenmolen draaien, want hoe dichterbij het einde van het seizoen, hoe meer er duidelijk zal worden over eventuele transfers na het kampioenschap. Alles goed en wel, maar afgezien van het hele transfergebeuren is de modus niet echt veranderd.

No Michael, no! That was so not right!

Als we kijken naar de andere modi, is er eigenlijk zeer weinig vernieuwing. Je hebt nog steeds je losse races, losse kampioenschappen, Time Trials, MotoGP Academy, split-screen en LiveGP. Mocht je er meer over willen weten, kan je hier bij de review van vorig jaar terecht. Wat de nieuwigheden in de modi betreft is het dus allemaal zeer mager, gelukkig zijn er nog wel enkele kleinere zaken die het vermelden waard zijn. Zo beschikt de game nu over een adaptieve moeilijkheidsgraad. Indien je deze feature activeert, zal je geen moeilijkheidsgraad meer moeten selecteren, maar beoordeelt de game je races en resultaten waarop de moeilijkheidsgraad aangepast wordt. In de eerste races zorgt dit er echter wel voor dat je iedereen oprolt in de eerste rondjes om vervolgens zwaar onder druk gezet te worden naar het einde van de race toe. Na een hoop races en genoeg tijd om jouw stijl te beoordelen, zorgt dit systeem echter wel voor zeer spectaculaire races.

Tot slot willen we het nog even hebben over een derde vernieuwing, namelijk de nieuwe stewards. Zo zullen alle coureurs nu tijdens de race tegen waarschuwingen en straffen aanlopen indien ze hun boekje te buiten gaan. Hierbij gaat het dan vooral over contact tijdens het racen of het verlaten van het circuit en hier een voordeel uit halen. Wat niet helpt, is dat de rempunten niet juist aangegeven staan en dat je dus beter op je eigen inschattingen kan vertrouwen. Het is leuk om te zien dat jij nu niet alleen meer bestraft wordt, maar dat ook de AI zich aan de regeltjes moet houden. In tegenstelling tot vorig jaar komen crashes tussen AI ook weer wat meer voor, wat we toch graag zien. Wel hebben we regelmatig gezien dat er foute beslissingen werden genomen of dat we een waarschuwing kregen voor slechts een klein elleboogcontact met een andere rijder. Laten we het houden op dat het een goede toevoeging is, maar dat die, net zoals jury’s en scheidsrechters in het echte leven, de plank weleens misslaan.

Laag bij de grond

Ook wat de gameplay betreft hebben we het over enkele kleinere aanpassingen. De meest merkbare verandering is dat de motor zichzelf niet meer rechttrekt halverwege de bocht als jij je gashendel begint open te draaien. Dit leidde tot heel wat onderstuur in MotoGP 23. Het is nu gemakkelijker om lager bij de grond te blijven, alleen moet je nu iets meer rekening houden met wielspin bij het uitkomen van de bocht. De AI is nog altijd even agressief als andere jaren, wat een goed ding is, want dit zorgt ervoor dat je niet op je lauweren kan rusten of gemakkelijk je tegenstanders kan ontmoedigen om onderdoor te proberen kruipen in een bocht. Tot slot heeft Milestone ook het probleem met crashende AI tijdens de formatieronde opgelost op een wel heel inventieve manier: namelijk door heel de formatieronde uit de game te halen. Niet dat dit ons echt dwarszit, maar het is wel het vermelden waard.

Op grafisch vlak lijkt er niet al te veel veranderd, maar dit is geen slecht nieuws, aangezien de voorganger er ook al wel goed uitzag. Het blijven de natte circuits die er bovenuit steken, al zouden wij wel wat meer spray achter de motor verwachten. Wat ook opvalt, is dat het kleurencontrast fel is teruggeschroefd als we dit vergelijken met zijn voorganger. De game ziet er daardoor misschien wat natuurlijker uit. Het spel draait nog steeds op een framerate van 60fps en in een 4K-resolutie en wat de audio betreft valt er ook niet al te veel nieuws te bespeuren. Motoren klinken verschillend per klasse en het klikken van de versnellingen is nog steeds een genot om te horen. Kortom, een solide pakket dat in de basis prima gameplay voorschotelt, maar het dit jaar vooral op de subtiele verbeteringen gooit.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.