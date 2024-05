Assassin’s Creed Shadows kent twee protagonisten: Naoe en Yasuke. Die eerste is meer gespecialiseerd in stealth, daar waar Yasuka dan weer handig is met vechtvaardigheden. Dit levert per persoon verschillende manieren op om de gestelde doelen te bereiken.

In een nieuwe video die Ubisoft online heeft gezet gaat de focus naar deze twee personages. Met andere woorden: als je beide protagonisten beter wilt leren kennen is het de moeite waard om de onderstaande video te bekijken.

De onthullingstrailer kan je hier vinden en een uitgebreide omschrijving van de game vind je hier.