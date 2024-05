Tomb Raider I – III Remastered is vooralsnog alleen digitaal aan te schaffen, maar binnenkort zal daar verandering in komen. Er is namelijk een fysieke editie van deze heruitgave aangekondigd die op 24 september in de winkels zal liggen.

Daar blijft het niet bij, want deze fysieke uitgave zal in drie verschillende edities worden aangeboden. Buiten de standaard versie zal er ook een Deluxe Edition beschikbaar worden gesteld en die heeft als extra’s een steelbook, map book en soundtrack.

Voor de liefhebber is er ook nog een Collector’s Edition, die $199,99 kost. Deze biedt vele extra’s, waaronder replica’s van Lara’s pistolen en drie posters. Wat er nog meer in zit kan je hieronder zien.

Voor de Collector’s Edition geldt dat deze alleen via Limited Run wordt verkocht. Deze editie kan je tot 23 juli pre-orderen en dat doe je hier. De andere twee edities kan je gewoon bij je favoriete winkel in de schappen vinden.