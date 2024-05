Update: Microsoft heeft aangekondigd dat Call of Duty: Black Ops 6 vanaf release bij Xbox Game Pass inbegrepen zit. Dit volgt op geruchten van onlangs, waarmee we nu dus de bevestiging hebben.

Nadat vorige week de eerste teasers online gingen bevestigde Activision kort daarop dat de volgende game in de Call of Duty franchise Black Ops 6 zal zijn. Deze game zal uitgebreid onthuld worden tijdens een speciale showcase die volgt op de Xbox Games Showcase van 9 juni.

Voor het zover is krijgen we echter al meer van de game te zien, want zo direct om 16:00 uur kan je hieronder de live action trailer bekijken. De thumbnail lijkt Saddam Hoessein te tonen en de coördinaten wijzen naar zijn paleis, dus het ziet er naar uit dat de game zich tijdens de Golfoorlog afspeelt.