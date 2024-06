Sony heeft aardig wat kritiek te verduren gekregen, toen ze na de release van Helldivers 2 met het idee kwamen om een PSN-account koppeling verplicht te stellen. De stortvloed aan negatieve reacties heeft Sony nadien doen besluiten deze verplichting terug te trekken, maar helemaal er vanaf zien doet Sony niet.

Zo is een koppeling verplicht als je de Legends modus van Ghost of Tsushima op pc wilt spelen en deze verplichting gaat ook op voor God of War: Ragnarök en de Until Dawn Remake. Dit staat in de kleine lettertjes te lezen in de publicaties op het PlayStation Blog naar aanleiding van de aankondigingen tijdens State of Play.

Een van de redenen dat pc-gamers zo fel reageerden tegen het koppelen van een PlayStation Network-account, was dat Helldivers 2 hierdoor in veel landen niet langer speelbaar zou zijn omdat het PlayStation Network lang niet overal beschikbaar is.

In het geval van Ghost of Tsushima betekende dit zelfs een uitsluiting in 180 landen en dat is domweg vervelend, met name voor mensen die buiten de boot vallen. Nu het koppelen van een PSN-account verplicht is met de pc-versie van God of War: Ragnarök en Until Dawn, betekent dit dat er waarschijnlijk weer landen achter het net vissen.