Nog enkele weken en we kunnen met Still Wakes The Deep aan de slag, de nieuwe horrorervaring van ontwikkelaar The Chinese Room. De studio achter Dear Esther, Amnesia: A Machine For Pigs en Everybody’s Gone To The Rapture wil er weer alles aan doen om ons met een ongemakkelijk gevoel op te zadelen en heeft daarvoor een unieke setting gekozen.

De game speelt zich namelijk af aan boord van een boorplatform in het midden van de oceaan, waar iets grondig mis aan het lopen is. Het gevolg van die locatie is dat je je problemen vooral zelf moet oplossen, aangezien hulp letterlijk mijlenver van je verwijderd is. PlayStation Access kon al met de game aan de slag gaan en toont in de onderstaande video dat het goed zit.