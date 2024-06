Ontwikkelaar The Chinese Room, dat onder andere verantwoordelijk was voor games als Everybody’s Gone to the Rapture, Amnesia: A Machine for Pigs en het aankomende vervolg op Vampire: The Masquerade – Bloodlines, heeft de first-person horrorgame Still Wakes the Deep uitgebracht.

Om dat te vieren heeft de ontwikkelaar een nieuwe trailer online gezet en die kan je hieronder bekijken. Still Wakes the Deep is nu beschikbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.