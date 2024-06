Met de recente aankondiging van Astro Bot komt er na een aantal jaar weer een nieuwe game in de franchise uit, de laatste release was immers Astro’s Playroom die gratis bij de PlayStation 5 geleverd wordt. Hoewel die game inmiddels een paar jaar oud is, heeft Team Asobi uit het niets een nieuwe update uitgebracht.

Deze update is logischerwijs ook gratis en die voegt nieuwe content aan de game toe, samen met een aantal nieuwe Trophies. Na het downloaden en installeren van de update zul je bij het opstarten een bericht krijgen dat er een mysterieus portaal is opgedoken in PS LABO, wat een referentie is aan Astro Bot.

De nieuwe Trophies zijn vrij eenvoudig, die laten je namelijk in de verschillende levels van de game op zoek gaan naar Bots. Kortom, het is leuk om weer even in de game te duiken terwijl je wacht op Astro Bot.